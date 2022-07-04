Ярославль, 4 июля, 2022, 16:33 — ИА Регнум. В Ярославской области с начала сезона активности клещей за помощью ко врачам обратилось около 4 тысячи человек. Это на 26 процентов меньше среднего многолетнего значения за аналогичный период. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Ярославской области.

Клещ

По результатам исследований, заражённость вирусом клещевого энцефалита, боррелиями, эрлихиями и анаплазмой также меньше среднего многолетнего.

В области от клещей обработано более 2400 га площадей, в том числе более 200 га получили повторную акарицидную обработку.