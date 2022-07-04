Пенза, 4 июля, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Очередная партия вакцины против новой коронавирусной инфекции доставлена в Пензенскую область. Об этом 4 июля сообщает региональный минздрав.

Health.pnzreg.ru Вакцинация. Пензенская область

На сегодняшний день вакцинацию против COVID-19 прошли более 1 млн взрослых и 2 тыс. детей. Уровень коллективного иммунитета по Пензенской области составляет 27%, что почти в три раза меньше максимально достигнутого ранее значения.

Пройти иммунизацию можно в 75 пунктах. Также работают 37 пунктов вакцинирования для подростков в детских поликлиниках, задействованы более 78 прививочных бригад. Осуществляется выезд на предприятия и организации.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области за время пандемии зарегистрировано 188 073 случая заражения коронавирусом.

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