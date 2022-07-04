Флорида, США, , 16:29 — REGNUM Эксперты связали вспышку листериоза в США, в результате которой умер один человек и еще 22 были госпитализированы, с мороженым из Флориды, сообщает 4 июля New York Times.

Листерия

Семейное предприятие по производству домашнего мороженого Big Olaf Creamery в Сарасоте, штат Флорида, продавало сладкий десерт исключительно в своем штате, сообщили представители Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Десять госпитализированных проживали за пределами штата, но они посещали Флориду в течение предыдущего месяца.

Инфекция, вызванная мороженым Big Olaf, впервые затронула американцев шесть месяцев назад, сразив людей от одного года до 92 лет. Пятеро женщин заразились будучи беременными, а у одной случился выкидыш.

Напомним, что ежегодно в США около 1600 человек заболевают листериозом — одной из самых тяжелых болезней пищевого происхождения.

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