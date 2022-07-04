Брянск, 4 июля, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Первое судебное заседание по делу о признании военными преступлениями и геноцидом советского народа действий немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны на территории Брянской области состоится 14 июля в Брянском областном суде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 июля в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд

Участие в рассмотрении заявления примет прокурор области Александр Войтович. К заседанию также будут привлечены заинтересованные лица, среди которых узники фашистских концлагерей.

Как сообщало ИА REGNUM, за период временной оккупации Брянской области немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками убиты не менее 278 тысяч мирных советских граждан и военнопленных.