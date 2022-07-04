Таллин, , 16:22 — REGNUM

Эстония Pixabay.com

С 4 июля нынешнего года в Эстонии в рамках государственной бесплатной программы адаптации новых иммигрантов открываются специальные курсы для получателей временной защиты, которые прибыли с Украины.

Как говорится в пресс-сообщении министерства культуры Эстонии, разные языковые курсы обучения охватывают практические темы, связанные с проживанием в Эстонии, а также отдельно проводятся языковые курсы на базовый уровень А1. Подчеркивается, что на такие курсы в предпочтительном порядке должны быть направлены те граждане Украины, кто уже работает в стране.

Вице-канцлер министерства Пирет Хартман призвала всех работодателей отправлять на эти курсы своих прибывших из-за рубежа работников с Украины, которые получили вид или право на жительство, или статус временной защиты в Эстонии. Обучение будет бесплатным и проводиться в свободное от работы время три месяца.

Планируется задействовать на таких курсах порядка 10 000 украинцев. Программа реализуется министерством культуры Эстонии при финансовой поддержке Европейского социального фонда Европейского Союза (ESF).