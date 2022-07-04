Красногорск, , 16:18 — REGNUM Сфера торговли нуждается в новых мерах поддержки на территории Подмосковья. Об этом 4 июля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

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«Важно смотреть, как работают торговые центры, какие дополнительные меры поддержки, стимулирования мы должны предусмотреть», — сказал Воробьев.

По его словам, на сферу торговли приходится порядка 30% валового регионального продукта и в этом сегменте есть определенное снижение.

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