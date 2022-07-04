Калуга, 4 июля 2022, 16:37 — REGNUM Особая экономическая зона «Калуга» вошла в число лидеров по эффективности за 2021 год, набрав 96,7%. Также калужская промышленная площадка — один из лидеров среди особых экономических зон по объему осуществленных инвестиций. В 2021 году в ОЭЗ «Калуга» вложено 20,2 млрд рублей. Об этом 4 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на исследование Министерства экономического развития РФ.
Оценка эффективности функционирования особых экономических зон произведена по 25 абсолютным и относительным количественным показателям, а также по шести расчетным. Учитывались деятельность резидентов, рентабельность вложения средств федерального и регионального бюджетов в создание инфраструктуры, деятельность органов управления и другие параметры. По результатам оценки общая эффективность ОЭЗ возросла и составила 95% против 87% на конец 2020 года.
ОЭЗ за год показали динамику. Эффективность их работы по итогам 2021 года составила 96,5% против 94% за 2020 год. Наибольшую эффективность в 2021 году продемонстрировали особые экономические зоны Татарии, Липецкой, Калужской, Московской, Ульяновской областей и Москвы. Эти же особые экономические зоны занимают верхние строчки в рейтинге национального рейтинга инвестиционной привлекательности особо экономических зон.
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