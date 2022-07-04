Калуга, , 16:37 — REGNUM Особая экономическая зона «Калуга» вошла в число лидеров по эффективности за 2021 год, набрав 96,7%. Также калужская промышленная площадка — один из лидеров среди особых экономических зон по объему осуществленных инвестиций. В 2021 году в ОЭЗ «Калуга» вложено 20,2 млрд рублей. Об этом 4 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на исследование Министерства экономического развития РФ.

Особая экономическая зона «Калуга» Агентство регионального развития Калужской области

Оценка эффективности функционирования особых экономических зон произведена по 25 абсолютным и относительным количественным показателям, а также по шести расчетным. Учитывались деятельность резидентов, рентабельность вложения средств федерального и регионального бюджетов в создание инфраструктуры, деятельность органов управления и другие параметры. По результатам оценки общая эффективность ОЭЗ возросла и составила 95% против 87% на конец 2020 года.

ОЭЗ за год показали динамику. Эффективность их работы по итогам 2021 года составила 96,5% против 94% за 2020 год. Наибольшую эффективность в 2021 году продемонстрировали особые экономические зоны Татарии, Липецкой, Калужской, Московской, Ульяновской областей и Москвы. Эти же особые экономические зоны занимают верхние строчки в рейтинге национального рейтинга инвестиционной привлекательности особо экономических зон.

«В целом можно говорить, что механизм ОЭЗ эффективен. Государство на 90% вернуло свои затраты на этот механизм. Резиденты уплатили 275,3 млрд рублей платежей во все бюджеты бюджетной системы России, при этом государство потратило на ОЭЗ 304,8 млрд рублей, из которых 204,9 млрд рублей прямых расходов на стройку и 99,9 млрд рублей в виде выпадающих доходов ввиду предоставления различных льгот. С учетом той динамики, которую показывают все площадки, ожидаем полную окупаемость механизма ОЭЗ уже в 2022 году», — отметил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

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