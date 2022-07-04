Москва, 4 июля, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на защиту прав детей, намерены внести в Госдуму 4 июля, сообщил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Council. gov. ru Андрей Клишас

По его словам, предлагается комплекс мер защиты детей, соразмерных тем угрозам, которые должны быть устранены, при сохранении права ребёнка на родную семью. Отобрание ребенка должно рассматриваться как исключительная мера защиты ребёнка и применяться только на основании решения суда, убежден сенатор.

Изменениями в качестве принципа семейно-правового регулирования предполагается презумпция добросовестности осуществления родителями родительских прав.

Предлагается на уровне закона закрепить право ребенка жить и воспитываться в родной семье.