Москва, , 16:18 — REGNUM Курсы доллара и евро по отношению к рублю растут на торгах в понедельник, 4 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро © ИА REGNUM

По состоянию на 16:00 курс доллара вырос на 67 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достиг 55,17 рубля, курс евро поднялся на 73 копейки — до 57,27 рубля.

До этого на открытии торгов курсы доллара и евро обновили двухнедельные максимумы и достигали 56,51 рубля и 58,90 рубля соответственно.

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