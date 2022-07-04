Таллин, , 16:16 — REGNUM

Аэропорт Дарья Антонова © ИА REGNUM

В настоящее время путешествовать жителям Эстонии за границу стало намного дороже, и это необходимо учитывать при планировании бюджета поездки, сообщил эстонскому агентству BNS руководитель местного филиала латвийского банка Citadele Райнер Моппель.

«После двухлетнего простоя из-за коронавируса Covid-19 спрос очень высок. Горящих предложений также не предвидится, поскольку нет четкого прогноза восстановления осенью экономической и эпидемиологической обстановки», — заявил он.

Моппель добавил, что инфляция и, следовательно, общее повышение цен в настоящее время имеют место не только в Эстонии, но и во всей Европе, и понятно, что это приводит к непредвиденным расходам. Поэтому люди также должны быть готовы откладывать на поездку больше денег, чтобы покрыть возможные повысившиеся расходы.

«Стоит обязательно подумать о страховании путешествия, которое часто идет в комплекте с банковскими кредитными картами», — советует Моппель.

По словам эстонского банкира, причин, почему путешествия стали дороже, можно назвать несколько. Но главная — это цены на топливо. Подорожавшее топливо оказывает сильное влияние на авиационную отрасль. По сравнению с июнем 2021 года мировой индекс цен на авиатопливо вырос на 128%. В Европе он еще выше — 134%. Топливо обычно составляет 35–40% стоимости авиабилета, а у небольших авиакомпаний эта доля может быть еще больше.

Стоит отметить, что цены на топливо и их рост влияют не только на авиабилеты, но и на аренду автомобилей, общественный транспорт, а также, например, на цены в ресторанах, добавил эстонский банкир.