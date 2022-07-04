4 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 19:56 — REGNUM Жители Южной Кореи обсудили позицию КНДР о многополярном мире.

Чучхе. КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно статье сотрудника Научного общества по изучению международной политики Ким Ю Хёка, опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) 3 июля, в КНДР согласны с высказываниями Владимира Путина о том, что однополярному миру во главе с США скоро придет конец и мир станет многополярным.

Сообщается, что 17 июня в ходе Петербургского международного экономического форума Владимир Путин заявил, что эпоха однополярного мира завершилась, а также что в глобальном экономическом кризисе следует винить Запад.

«Можно сказать, что это правильный анализ и оценка основной причины нынешнего политико-экономического хаоса, который переживает мир», — отмечает научный сотрудник в статье.

В статье также отмечается, что спецоперация России является неизбежным выбором для защиты безопасности страны и жизни населения от расширения НАТО на восток, откровенного венного вмешательства и беспрецедентного политико-экономического давления, которые форсируют США и Запад.

В тот же день на официальном сайте МИД КНДР была опубликована статья под названием «Усилия Белоруссии для защиты суверенитета», в которой также осуждаются США и Запад.

В северокорейском внешнеполитическом ведомстве выразили поддержку политике президента Александра Лукашенко, которого называют «последним диктатором Европы», а также назвали западные санкции в отношении Минска «несправедливыми».

«Уверен, 30% южнокорейцев думают так же…» — предполагает giho***.

«Мировой порядок во главе с США — лучший», — считает shan***.

«Где справедливость? За пределами КНДР Россию и Китай считают злодеями, разрушающими мир», — отмечает wjsd***.

Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ 2022 Дарья Драй (c) ИА REGNUM

«Бог обязательно накажет тех, кто этого заслуживает», — утверждает mury***.

«Справедливость восторжествует тогда, когда США нанесут удар по КНДР», — предполагает choi***.

«Мне стыдно за то, что мы говорим на одном языке», — пишет yart***.

«Если не ошибаюсь, у Пхеньяна такая же позиция, как у нашей Демократической партии «Тобуро», которые считают, что Украина ответственна за эту войну», — пишет pano***.

«Этой нищей стране нечего терять», — считает lion***.

«Идеология чучхе, которой они так придерживались и которую так отстаивали, в итоге привела их тому, что они не могут жить без поставок риса из Китая», — отмечает hyah***.

«Без КНДР, Китая и России воцарится мир во всем мире. Продолжительность жизни также увеличится», — наивно полагает http***.

«В КНДР живут лишь одни невежи, не знающие что такое справедливость», — сообщает deap***.

«В последнее время я все больше убеждаюсь в том, что в КНДР на самом деле живут не корейцы…» — пишет kkt5***.

«Если у них такие мысли в голове, то о каком объединении Вы говорите?» — недоумевает ae83***.

«А вы уже забыли о шутках на тему покупки российского газа по дешевке?» — интересуется dumb***.