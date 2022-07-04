Екатеринбург, 4 июля, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин оценил ход строительства Екатеринбургской кольцевой дороги. Произошло это в ходе встречи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2022». Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Куйвашев сообщил Мишустину о запуске движения по ЕКАД от жилого района Солнечный до Челябинского тракта. По словам губернатора, работы ведутся в соответствии с графиком проекта «Безопасные качественные дороги». В 2023 году планируется выйти на северную часть полукольца.

В свою очередь, Мишустин заверил главу региона о дальнейшей поддержке опережающих темпов строительства трассы М-12 «Москва — Казань — Екатеринбург» и напомнил, что на эти цели уже дополнительно выделено 2 млрд рублей.

«Я думаю, что в ближайшее время и наши коллеги из Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, которые находятся в полном контакте с вами, будут смотреть, как продвигается строительство», — подчеркнул Мишустин.