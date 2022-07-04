Прага, , 16:13 — REGNUM Примерно 36% граждан Чехии в этом году отказались от отпуска из соображений экономии. Об этом сообщает «Радио Прага» со ссылкой на результаты опроса, проведённого компанией Europ Assistance.

В прошлом 2021 году от отпуска отказались 22% опрошенных. В опросе 2022 года 41% из тех, кто отказался от отпуска заявили, что вообще не могут позволить себе отпуск.

Тогда как главной причиной отказа от отпуска в 2021 году были эпидемиологические ограничения, в этом году это инфляция и рост цен. Подорожание всего в качестве причины отказа от отпуска назвали 88% сделавших такой выбор, 60% в качестве одной из причин назвали ситуацию на Украине.

В то же время, как сообщает издание vinegret. cz, из-за подорожания электроэнергии пражская муниципальная компания Technologie hlavního města Prahy (THMP) на два часа сократила подсветку архитектурных достопримечательностей чешской столицы.

В Праге подсвечиваются 140 объектов. Подсветка включается с наступлением сумерек, и ранее работала до часа ночи. Теперь она будет выключаться в 23:00, а зимой ещё на час раньше — в 22:00. В муниципальной компании подсчитали, что эта мера сэкономит городу 1,6 млн крон (3,6 млн рублей) в год.