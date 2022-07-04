Пенза, , 16:27 — REGNUM В Пензенскую область из служебной командировки на Украину вернулись сотрудники Росгвардии. Встречали бойцов жители области, родственники, сослуживцы и представители правительства Пензенской области. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

В Пензу с Украины вернулись сотрудники Росгвардии 58. rosguard. gov.ru

Первыми колонну с военными встречали звуковыми сигналами автомобилисты области.

На торжественном построении к росгвардейцам обратился генерал-майор полиции Андрей Лугинин. Он поблагодарил личный состав за преданность службе, верность долгу и мужество.

Участников спецоперации также поблагодарили за службу председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин и зампредседателя регионального правительства Владимир Щекин.

Волонтеры вручили военнослужащим букеты белых хризантем.

Некоторое время сотрудники Росгвардии проведут в семье, а затем вернутся на службу.

ИА REGNUM напоминает, пензенские росгвардейцы в мае вернулись без потерь из командировки на Украину.

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