В Пензенской области встретили вернувшихся с Украины росгвардейцев
Пенза, 4 июля, 2022, 16:27 — ИА Регнум. В Пензенскую область из служебной командировки на Украину вернулись сотрудники Росгвардии. Встречали бойцов жители области, родственники, сослуживцы и представители правительства Пензенской области. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.
Первыми колонну с военными встречали звуковыми сигналами автомобилисты области.
На торжественном построении к росгвардейцам обратился генерал-майор полиции Андрей Лугинин. Он поблагодарил личный состав за преданность службе, верность долгу и мужество.
Участников спецоперации также поблагодарили за службу председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин и зампредседателя регионального правительства Владимир Щекин.
Волонтеры вручили военнослужащим букеты белых хризантем.
Некоторое время сотрудники Росгвардии проведут в семье, а затем вернутся на службу.
ИА REGNUM напоминает, пензенские росгвардейцы в мае вернулись без потерь из командировки на Украину.
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