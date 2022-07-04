Москва, 4 июля, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Переименовать Калининград во Владибалтийск предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Например, Владибалтийск и, соответственно, Балтийский край. Из этого названия сразу становится ясно, что речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже нашей Родины, которая протянулась от Тихого океана до Балтики», — рассуждает Миронов.

При этом он подчеркнул, что решать вопрос переименования должны жители региона.

По мнению парламентария, возможно, настал момент подумать о придании статуса края региону, имеющему для России стратегическое значение.

Он напомнил, что 4 июля1946 года Кенигсбергская область была переименована в Калининградскую.

«Напомню: в 1946-м столицу Восточной Пруссии первоначально планировали назвать Балтийском, были еще варианты Славгород или Королевец, но как раз в это время умер номинальный глава государства Михаил Иванович Калинин, и городу дали его имя, хотя «всесоюзный староста» к региону никакого отношения не имел. А Балтийском стал бывший городок Пиллау», — отметил парламентарий.