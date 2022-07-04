Воронеж, 4 июля, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Житель Белгородской области предстанет перед судом за попытку убийства двух человек в караоке-баре в центре Воронежа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 4 июля старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

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По версии следствия, в апреле 2021 года 38-летний мужчина вместе со своей супругой пришёл в караоке-бар в Центральном районе Воронежа. Там у него произошёл конфликт с другими посетителями бара. В ходе конфликта обвиняемый выстрелил из травматического пистолета с близкого расстояния в голову и шею двух человек. После этого он скрылся с места преступления.

Медикам удалось спасти пострадавших

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в Центральный районный суд Воронежа для рассмотрения по существу.