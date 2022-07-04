Сызрань, Самарская область, , 17:44 — REGNUM Предпринимателя заподозрили в организации покушения на совершение убийства по найму в Самарской области. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Дело Vitlprav.ru

По версии следствия, у фигуранта уголовного дела возник умысел на организацию убийства по найму председателя комитета физической культуры и спорта думы городского округа Сызрань.

«Действуя во исполнение задуманного, подозреваемый обратился к ранее знакомому местному жителю с предложением о совершении указанного преступления за денежное вознаграждение в размере одного миллиона рублей», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что предполагаемый исполнитель преступления принял данное предложение.

Следователи считают, что подозреваемый передал ему сведения о месте проживания потерпевшего, используемом автомобиле, распорядке его дня.

По версии следствия, фигурант уголовного дела передал местному жителю 700 тысяч рублей, сотовый телефон и огнестрельное оружие.

«В рамках проводимых сотрудниками управления ФСБ России по Самарской области оперативно-розыскных мероприятий предполагаемый исполнитель убийства сообщил заказчику о якобы совершенном преступлении», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что по данному факту в отношении одного из предпринимателей города Сызрани было возбуждено уголовное дело по признакам организации покушения на совершение убийства по найму.

Отмечается, что подозреваемый был задержан. Расследование дела продолжается.