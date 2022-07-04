Таллин, 4 июля, 2022, 16:07 — ИА Регнум.

Штурмовики Ил-2

В ходе архивной работы членам эстонского военно-исторического клуба Front Line удалось установить имена экипажа советского самолета Ил-2, погибшего у станции Вайвара в июле 1944 года.

Как сообщил Front Line на своей странице в социальных сетях, в клуб обратилась местная жительница Наталья Жаркова с рассказом о малоизвестной могиле советских летчиков, которую ей показывал дядя много лет назад. При проверке информации на месте была найдена могила с установленной пирамидкой и красной звездой, табличка на памятнике отсутствовала, но при изучении памятника удалось найти надписи, проступающие под слоем краски.

Связавшись с коллегами из Региональной Общественной Молодежной Организации «Объединение «Отечество» Татарии представителям клуба удалось выяснить, что 29 июля 1944 года самолет Ил-2 703-го штурмового авиационного полка, 281-й штурмовой авиационной Новгородской Краснознаменной дивизии был сбит огнем зенитной артиллерии противника и упал в районе станции Вайвара-Кирик (северо-восточная Эстония).

Экипаж самолета состоял из лейтенанта Николая Волкова, уроженца Смоленской области, и младшего сержанта Ивана Суевалова, уроженца Красноярского края. Оба были записаны в официальных документах как пропавшие без вести.

Принято решение об установлении новой таблички на месте захоронения советских летчиков, объявлен поиск родственников погибших.