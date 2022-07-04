Екатеринбург, , 16:06 — REGNUM В России будут предоставлять кредиты по ставке 5% на приобретение готовых производственных площадок. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на главной стратегической сессии ИННОПРОМ.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы будем предоставлять кредиты по ставке 5% на приобретение готовых производственных площадок, что позволит устранить инфраструктурные ограничения и откроет возможности для быстрой реализации инновационных проектов», — заявил Мишустин.

«Работа над программой промышленной ипотеки завершается и будет запущена в течение ближайших месяцев», — указал он.