Джакарта, 4 июля, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Заместитель министра здравоохранения Индонезии Данте Саксоно Харбувоно рекомендует общественности не снимать маски, несмотря на рост числа случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

(сс) muhammad adil Женщины в масках. Индонезия

Общественность призвали сохранять бдительность и соблюдать основные санитарные правила, а именно носить маски, мыть руки, соблюдать дистанцию, избегать скопления людей.

Президент Индонезии Джоко Видодо ранее принял решение ослабить масочный режим на фоне пандемии. Эта политика была объявлена президентом 17 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с пандемией коронавируса в Индонезии обострилась за последний месяц.