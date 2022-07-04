Брянск, , 16:09 — REGNUM Ключи от квартир в новом микрорайоне «Деснаград» в Брянске вручили 4 июля детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной думы.

Ключи от нового жилья moritz320

Новосёлами стали несколько десятков человек. Всего в 2022 году брянские власти приобретут для детей-сирот более 200 жилых помещений. Региональные расходы на эти цели составляют около 430 млн рублей. Чтобы очереди на подобное социальное жильё становились меньше, депутаты областной думы приняли закон, предполагающий выделение субвенций местным бюджетам не только на приобретение, но и на строительство жилья.

За период с 2015 по 2021 годы на предоставление жилья данной категории жителей в Брянской области направлено почти 2,3 млрд. рублей, из которых федеральные средства составляют лишь четверть затрат.