Екатеринбург, , 16:04 — REGNUM Компании-резиденты промышленных кластеров смогут получить ещё больше преференций. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на главной стратегической сессии ИННОПРОМ.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«По поручению президента совсем скоро правительство представит обновлённую модель промышленных кластеров. Компании-резиденты, которые смогут наладить производство продукции из перечня критического импорта, получат ещё больше преференций», — заявил Мишустин.

Это доступ к долгосрочному финансированию, что самое важное, а также налоговые льготы и гарантии сбыта продукции, отметил он.

«Речь идёт не про косметические настройки, а про существенную мотивацию бизнеса», — указал он.