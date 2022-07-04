Красногорск, , 16:04 — REGNUM В период с января по июнь 2022 года на территории Подмосковья было введено в эксплуатацию свыше 7,7 млн квадратных метров жилья. Об этом 4 июля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Строительство жилья Inginstroy.ru

«За январь–июнь 2022 года в Подмосковье было введено 7 млн 720 тыс. квадратных метров жилья, рост больше, чем в два раза», — сказал Воробьев.

Причем большая часть введённых площадей приходится на индивидуальное жилищное строительство, добавил губернатор.

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