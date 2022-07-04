Чебоксары, , 16:04 — REGNUM В Чебоксарах задержан уроженец одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемый в организации незаконной миграции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

Миграция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По предварительным данным правоохранителей, 42-летний мужчина, проживающий в России более десяти лет, ради получения российского гражданства заключил фиктивный брак с жительницей Чувашии почти вдвое старше себя. В последующем он оказывал содействие своим землякам в фиктивной регистрации в РФ.

«Подозреваемый знакомился с жительницами Чебоксар, которые фиктивно брали его соотечественников в мужья, и способствовали оформлению отцовства для получения ими гражданства России», — полагают в полиции.

Подозреваемый взят под стражу. Во время обыска изъяты паспорта иностранных граждан, ксерокопии паспортов граждан России и другие документы, в том числе о постановке иностранцев на миграционный учёт.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». В полиции не исключают, что в ходе следствия будут выявлены дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года УФСБ по Чувашии распространило информацию о том, что в республике возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции. Фигурантами дела стали два человека, которых подозревают в незаконной выдаче иностранцам сертификатов о владении русским языком и знании федерального законодательства.

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