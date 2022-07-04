Лондон, 4 июля, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Кубометр газа на торгах в Европе стоил больше $1750 впервые с 10 марта. Таковы 4 июля данные лондонской биржи ICE.

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Цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднималась до отметки в $1762 за тысячу кубометров, что соответствует €163,1 за МВт·ч с учётом текущего обменного курса евро к доллару.

В целом цена на газ с начала торгов увеличивалась более чем на 10,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, цена газа на торгах в Европе растёт на фоне новостей о забастовках, которые должны состояться в Норвегии. Сотрудники нефтегазовой отрасли предупредили, что из-за закрытия некоторых месторождений добыча газа сократится на 13%.

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