Рига, 4 июля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Цены на природный газ от предприятия «Латвийский газ» для населения с июля нынешнего года выросли на 66-90% в зависимости от объема потребления. Об этом сообщил местный портал bb. lv.

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Так, для домохозяйств, которые природный газ используют только для приготовления пищи и потребляют максимум 4 кубометра в месяц, плата за газ составит около 10,56 евро в месяц вместо прежних 7,67 евро.

В свою очередь для домашних хозяйств, которые природный газ используют для отопления и потребляют в среднем 180 кубометров в месяц, плата увеличится со 148 евро до 278,15 евро в месяц.

«Рост цен безумный. Владельцам газовых котлов не поздоровится. Переход же на новый вид топлива очень дорог — это тысячи евро. Да к тому же цены сейчас стремительно растут и на гранулы, и на дрова, и на все остальное», — сообщило издание.

В «Латвийском газе» резкий рост цен объяснили тем, что с учетом роста цен на природный газ на мировом рынке в настоящее время больше невозможно купить недорогой природный газ, а закупленный в прошлом сезоне дешевый га уже использован.

На предприятии также сообщили, что во втором полугодии тарифы рассчитаны уже в размере 107,34 евро за мегаватт-час.