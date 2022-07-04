* талибами — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, , 15:59 — REGNUM Сотрудники прокуратуры афганской провинции Герат начали забастовку после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали двух их коллег. Источники сообщили газете «8 Собх», что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) забрали двух прокуроров прямо из рабочего кабинета 3 июля.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Собеседники издания утверждают, что новостей об их судьбе пока нет.

В ответ на действия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сотрудники прокуратуры Герата объявили забастовку. Они требуют, чтобы радикалы как можно скорее прояснили обстоятельства ареста их коллег.

В то же время источник, пожелавший остаться неизвестным, сообщил газете «8 Собх», что эти люди не совершали никакого преступления и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) увезли их без объяснения причин. Этот источник добавил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются очистить прокуратуру от сотрудников предыдущего правительства и изобретают для этого разные предлоги.

При этом протестующие заявляют, что не вернутся на работу до выяснения судьбы их сослуживцев.

Это не первый случай, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовывают сотрудников предыдущего режима. После падения правительства Ашрафа Гани талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под разными предлогами арестовывали и бросали в тюрьмы сотрудников предыдущего правительства, а в некоторых случаях убивали их.