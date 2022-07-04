Екатеринбург, , 15:59 — REGNUM Правительство России выделило четыре основные цели в развитии радиоэлектронной промышленности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на главной стратегической сессии ИННОПРОМ.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы внимательно подошли к переформатированию стратегии развития радиоэлектронной промышленности. Выделю четыре основные цели. Первое — нарастить производственные мощности по всем сегментам. Вторая — радикально увеличить присутствие на внутреннем рынке, с текущих с 12% до 70% к 2030 году. Следующее — шаг за шагом повышать уровень локализации в отраслях экономики. Ну и, наконец, последнее — активно разрабатывать отечественные средства автоматизированного проектирования, электронно-компонентную базу оборудования и материалы», — заявил Мишустин.

Такая работа в рамках четырёх федеральных проектов правительством уже ведётся. В целом это свыше 500 различных инициатив, отметил премьер-министр.