Москва, 4 июля, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Известный поэт-песенник Илья Резник отдал певице Азизе авторскую песню о спецоперации на Украине. Об этом сообщил портал ProZvezd 4 июля.

Кадр из интервью на телевидении Илья Резник

«‎Азиза — большой музыкант. Она — гениальная певица с уникальными вокальными данными от Бога. У нас таких на эстраде уже почти не осталось. Азиза — замечательный композитор, пианист с высшим консерваторским образованием. Мне очень важно было знать, что этот исполнитель, который споет Реквием о всех погибших от рук фашистов за все эти восемь лет на Донбассе, пропустит через своё ранимое сердце и душу, наполненные любовью. Конечно, только женщина может исполнить эту песню именно так, как я ее прочувствовал, когда писал эти стихи»‎, — заявил Резник. Стоит отметить, что изначально поэт планировал отдать композицию Льву Лещенко, однако в последний момент изменил решение.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Илья Резник недоволен фестивалем «Песня года». Как признался поэт, мероприятие «полностью изжило себя».