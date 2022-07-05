Минск, 5 июля, 2022, 16:19 — ИА Регнум. В Могилëве запретили купаться и плавать во всех водоëмах города, так как вода в них не соответствует санитарным нормам. Об этом сообщают «Могилëвские ведомости».

Николай Чеканов ИА REGNUM Водоём и зона отдыха

Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии обнаружил несоответствие воды в городе гигиеническим нормативам и направил в горисполком ходатайство о запрете купаться и заниматься водными видами спорта на всех водоëмах.

Сообщается, что за отчетную неделю специалисты отобрали 140 проб воды из открытых водоемов. Оказалось, что 19 из них не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, 6 — санитарно-химическим.