Рига, 4 июля, 2022, 15:57 — ИА Регнум.

Armenia.gazprom.ru Газохранилище

Новый регламент Евросоюза по хранению газа предусматривает, что большинство стран ЕС обязаны заполнить хранилища газа до 80% к ноябрю 2022 года, однако для Латвии сделано исключение.

Как сообщает латвийский портал bb. lv, инчукалнское газохранилище может быть заполнено лишь до 35%.

«Это связано с тем, что Латвия является одной из немногих стран ЕС, где хранилище превышает национальное потребление. А именно, годовое потребление Латвии составляет около 12 ТВт/ч, а емкость хранилища — 24 ТВт/ч», — пояснила причину такого исключения директор департамента энергетического рынка и инфраструктуры Минэкономики Лига Розентале.

Так как в большинстве стран-членов ЕС емкость хранилищ намного меньше потребления, соответственно, от этих стран требуют 80% и 90% запасов. По словам Розентале, на этом фоне было бы неадекватным навязывать Латвии хранение 90% емкости хранилища, если это больше, чем нужно.

35% среднегодового потребления в Латвии составляет примерно 4,2 ТВт/ч. «Поскольку емкость хранилища в настоящее время составляет 9,6 ТВт/ч, Латвия уже полностью выполняет это новое требование ЕС», — заключила Розентале.

Она также отметила, что Латвия поддерживает новые требования ЕС.