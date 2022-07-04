Ханты-Мансийск, , 15:56 — REGNUM Югра заняла вторую строчку рейтинга регионов России по качеству дорог, уступив лишь Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Трасса Rosavtodor.ru

Рейтинг составлен на основе данных Росстата по доле автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, по итогам 2020 года.

В Москве нормативным требованиям отвечает 97,5% региональных или местных трасс, в Югре — 87,1%. В регионах Уральского федерального округа по качеству дорог Тюменская область заняла восьмое место — 71,6% дорог отвечает нормативам, Ямал оказался на 20-й строчке с 59,7% дорог по нормативу, Курганская область на 38-м - 50,7%, Челябинская область на пятом месте - 81,4% дорог по нормативу.

Хуже всего дороги в России оказались в Архангельской и Кировской областях.