Выборг, Ленинградская область, , 16:06 — REGNUM Житель Выборгского района Ленинградской области, военнослужащий Евгений Трофимов героически погиб в ходе спецоперации Вооруженных сил России по защите Донбасса. Об этом сообщи 4 июля губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

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«Мы прощаемся с достойнейшим человеком, любящим мужем, заботливым отцом и сыном. Прощаемся с отважным защитником Родины, отдавшим жизнь за безопасность людей на Донбассе, за мир ― для нынешнего и будущих поколений наших соотечественников», — говорится в тексте соболезнований губернатора.

Дрозденко передал слова сочувствия родным, близким, товарищам и однополчанам погибшего военнослужащего.

С начала специальной военной операции России на Украине из официальных источников стало известно о гибели при исполнении воинского долга уже 33 жителей Ленинградской области.

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