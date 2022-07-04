Екатеринбург, 4 июля, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Пандемия показала значение самодостаточной фармацевтической промышленности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на главной стратегической сессии ИННОПРОМ.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Пандемия ярко показала, как важно обладать самодостаточной фармацевтической промышленностью. Теперь всем очевидно, что это стратегическая отрасль, обеспечивающая безопасность страны», — заявил Мишустин.

«Мы справились с выпуском вакцин и лекарственных препаратов. Но частично эти успехи базируются на импортных компонентах, поэтому нам следует незамедлительно приступить к формированию технологической независимости по биологическим и химическим субстанциям», — указал он.

По его словам, важнейший сегмент здесь — это малотоннажная химия.

«Президентом были даны все необходимые поручения по развитию данной сферы. Своя малотоннажка нужна не только для фармацевтики, но и для широкого круга отраслей: от пищевой промышленности и бытовой химии до машиностроения и индустрии стройматериалов. В том числе для развития радиоэлектроники, которая является фундаментом цифровизации экономики», — подчеркнул премьер-министр.