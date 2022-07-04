Мишустин: импортозамещение в малотоннажной химии — одно из важнейшего
Екатеринбург, 4 июля, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Пандемия показала значение самодостаточной фармацевтической промышленности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на главной стратегической сессии ИННОПРОМ.
«Пандемия ярко показала, как важно обладать самодостаточной фармацевтической промышленностью. Теперь всем очевидно, что это стратегическая отрасль, обеспечивающая безопасность страны», — заявил Мишустин.
«Мы справились с выпуском вакцин и лекарственных препаратов. Но частично эти успехи базируются на импортных компонентах, поэтому нам следует незамедлительно приступить к формированию технологической независимости по биологическим и химическим субстанциям», — указал он.
По его словам, важнейший сегмент здесь — это малотоннажная химия.
«Президентом были даны все необходимые поручения по развитию данной сферы. Своя малотоннажка нужна не только для фармацевтики, но и для широкого круга отраслей: от пищевой промышленности и бытовой химии до машиностроения и индустрии стройматериалов. В том числе для развития радиоэлектроники, которая является фундаментом цифровизации экономики», — подчеркнул премьер-министр.