Москва, , 15:54 — REGNUM Валерий Бояринев назначен первым заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

ФСИН России Fsin.su

«Назначить генерал-лейтенанта внутренней службы Бояринева Валерия Геннадьевича первым заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня его подписания, 4 июля.

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Напомним, Валерий Бояринев родился 2 сентября 1970 года в посёлке Березовский Красноярского края. Более двенадцати лет проходил службу на различных должностях в УФСИН России по Республике Хакасия. С 2005 по 2010 год состоял в должности заместителя начальника ГУФСИН России по Красноярскому краю.

В 2010 году был переведён в Москву и назначен на должность начальника управления организации деятельности тюрем и следственных изоляторов ФСИН России. Указом президента РФ назначен на должность заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний.