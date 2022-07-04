Астрахань, 4 июля 2022, 15:54 — REGNUM В Астрахани в районе бывшей табачной фабрики местные жители утром 2 июля нашли около десятка убитых собак, сообщил портал «Пункт А».
Прибывшие сотрудники полиции забрали тела собак на экспертизу. Предположительно, животных отравили вечером или ночью. Утром на улицах нашли больше десяти убитых собак. Тела нескольких животных, знакомым местным жителям, не нашли — они могли прятаться в укромных местах или под машинами.
Для одной из собак — маленького щенка — местные жители даже нашли хозяев в Московской области и собирались в ближайшие дни отправить её туда, однако собаку нашли мёртвой вместе с сородичами. По словам местных жителей, многие из убитых собак были стерилизованы и имели специальные бирки в ушах – это значит, что они не представляли опасности для людей.