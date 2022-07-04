Астрахань, 4 июля, 2022, 15:54 — ИА Регнум. В Астрахани в районе бывшей табачной фабрики местные жители утром 2 июля нашли около десятка убитых собак, сообщил портал «Пункт А».

Иван Шилов ИА REGNUM Бездомные собаки

Прибывшие сотрудники полиции забрали тела собак на экспертизу. Предположительно, животных отравили вечером или ночью. Утром на улицах нашли больше десяти убитых собак. Тела нескольких животных, знакомым местным жителям, не нашли — они могли прятаться в укромных местах или под машинами.

«Убирать дворовых собак надо гуманным способом, а не такими варварскими методами, когда перед смертью животное, не виноватое в том, что родилось на улице, переносит страшные муки. Я знаю, что многие люди здесь скидывались на стерилизацию, прививки, подкармливали собак, у них были клички. Подавляющее большинство таких собак не агрессивны», — заявила одна из местных жительниц.

Для одной из собак — маленького щенка — местные жители даже нашли хозяев в Московской области и собирались в ближайшие дни отправить её туда, однако собаку нашли мёртвой вместе с сородичами. По словам местных жителей, многие из убитых собак были стерилизованы и имели специальные бирки в ушах – это значит, что они не представляли опасности для людей.