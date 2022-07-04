Минск, , 16:23 — REGNUM Политические решения, которые принимаются на Западе, нацелены на развязывание и проведение войн, выгодных США и коллективному Западу, но белорусский народ может быть спокоен. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в эфире белорусского канала СТВ.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хотелось бы, конечно, чтобы до применения региональной группировки войск Союзного государства дело не дошло. Поэтому Белоруссия предпринимает свои шаги в области безопасности. Сегодня мы надëжно прикрываем наши и южные, и западные рубежи для того, чтобы не была нарушена суверенность нашего государства. Нам не нужна чужая территория, мы не претендуем ни на что, ни на кого и ни на чью землю», — сказал Вольфович.

По его словам, принятое на саммите НАТО в Мадриде решение об увеличении группировки до 300 тысяч человек нацелено прежде всего для развязывания и проведения войн, выгодных Соединëнным Штатам и коллективному Западу. «Мы готовы к этому, мы готовы к отражению. Белорусский народ может быть спокоен», — заверил госсекретарь Совбеза.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что несколько дней назад ВСУ пытались нанести удар по военным объектам Белоруссии, но все ракеты были перехвачены.