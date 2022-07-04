Бишкек, , 15:54 — REGNUM Против руководства ГП «Кыргызкомур» («Киргизуголь») возбудили уголовное дело по статьям «Заключение заведомо невыгодного контракта» и «Злоупотребление должностным положением». Об этом сообщает генеральная прокуратура Киргизии.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

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В ходе организованной столичной прокуратурой проверки установлено, что руководители государственного предприятия незаконно заключили с двумя афиллированными с ними фирмами договор на перевозку 200 тысяч тонн угля с разреза «Кара-Кече» до перевалочной базы на Иссык-Куле.

При этом руководство «Киргизугля» необоснованно превысило утвержденные расходы на эти цели почти в два раза. В результате государству причинен ущерб на сумму 127,2 млн сомов (86,4 млн рублей).

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