Красногорск, , 15:52 — REGNUM Объемы строительства и промышленного производства на территории Подмосковья в 2022 году показывают динамику к росту. Об этом 4 июля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Строительство

«Промпроизводство выросло почти на 6%, строительство — на 50%. Это серьезные показатели роста», — сказал Воробьев.

По словам главы региона, добиться таких показателей во многом удалось за счёт реализации на территории области федеральных программ. При этом рост объёмов строительства происходит не только за счет возведения нового жилья, но также и объектов социальной инфраструктуры.

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