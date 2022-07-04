Бишкек, , 15:52 — REGNUM Пресс-секретарь президента Киргизии Эрбол Султанбаев настоятельно рекомендует жителям республики не публиковать в интернете с неоднозначные мнения и оценки резонансных событий, происходящих в других государствах, передаёт госагентство «Кабар».

Узбекистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Обращаемся к общественным деятелям, гражданским активистам, блогерам и другим лицам с активной жизненной позицией — воздержитесь от публикации различных провокационных постов и даче оценок о происходящих в соседних и других зарубежных странах событиях», — призывает он.

Представитель главы государства объясняет свой призыв тем, что «Киргизия как миролюбивая страна не имеет права вмешиваться во внутренние дела любого другого иностранного государства».

Отметим, что в последние несколько дней в киргизском сегменте соцсетей идёт активное обсуждения происходящих в Каракалпакии событий.

ИА REGNUM напоминает, что 1 июля 2022 года в Нукусе вспыхнули массовые беспорядки. Толпа пыталась захватить органы власти Каракалпакстана. По данным МВД Узбекистана, это было вызвано недопониманием по вопросам конституционных реформ, проводимых в стране.

Впоследствии президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв ввёл на территории Каракалпакстана режим чрезвычайного положения.