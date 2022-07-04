Таллин, , 15:51 — REGNUM

Суд Marco Verch Professional Photographer and Speaker

Суд Европейского союза вынес решение по спору между рыбоперерабатывающим предприятием M. V. Wool и Сельскохозяйственно-продовольственным департаментом (PTA) Эстонии, которое не дает преимуществ ни одной из сторон.

Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR. Представители предприятия оспаривали законность закрытия в 2019 году двух заводов M. V. Wool из-за обнаружения на местах разделки, упаковки и хранения лосося и форели бактерий листерии.

Ходатайство о предварительном решении было подано в европейскую судебную инстанцию Таллинским административным судом. Представляющий предприятие адвокат Аллар Йыкс отметил, что оценка Суда ЕС частично совпадает с позицией M. V. Wool.

«На вопрос, можно ли применять критерий нулевой терпимости к продуктам питания в магазине, суд заявил, что если продукты питания находятся вне контроля производителя, то есть в магазине, то применять критерий нулевой терпимости нельзя», — отметил адвокат.

В то же время он признал, что решение Суда ЕС также могут использовать для оправдания своих действия и представители госдепартамента.

«Суд ЕС также разъяснил, что если продукт питания соответствует установленным критериям, но все же есть основания сомневаться в его безопасности, то компетентное учреждение может на основании статьи 14(8) регламента № 178/2002 запретить сбыт продукта или потребовать его отзыва с рынка», — добавил Йыкс.