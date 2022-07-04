Афины , 4 июля, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Российские граждане снова могут получить визу в консульстве Греции в Москве. Об этом сообщили 4 июля в греческом посольстве в России.

heroix Греция

После временной приостановки консульство вернулось к обычному режиму работы. Визовый и гражданский отдел генконсульства Греции в Москве не работал с 29 июня по 1 июля из-за высылки сотрудников и реорганизации.

«Да, консульство работает нормально», — подтвердили в посольстве РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия ранее выслала восьмерых греческих дипломатов в связи с «конфронтационным курсом» властей страны в отношении России. Греция прежде объявила персонами нон грата 12 российских дипломатов, в том числе высокопоставленных сотрудников посольства в Афинах и генконсульства в Салониках.

Читайте также: Россия высылает восемь греческих дипломатов