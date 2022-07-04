Санкт-Петербург, 4 июля, 2022, 15:54 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 35 га земли завода на Ржевке (северо-восток города) продадут почти за миллиард рублей. Об этом 4 июля сообщили в пресс-службе «РТ-Капитал» (структура «Ростеха»), пишет издание «Фонтанка».

Торги

Комплекс на Капсюльном шоссе, д. 44, в Красногвардейском районе Петербурга выставили на торги. Собственником земли является научно-производственное предприятие «Краснознамёнец». Начальная цена лота составила 900 млн рублей.

Как отметили в «РТ-Капитал», территория готова к передаче новому владельцу, так как объект с 2013 года не используется по назначению. Участок имеет хорошую транспортную доступность: до ближайшей остановки общественного транспорта 900 метров, до центра города 10 км, а до КАД — 5 км.

«Актив может быть интересен очень крупным игрокам, которые привыкли комплексно осваивать территории», — сообщил директор департамента реализации активов «РТ-Капитал» Антон Кречин.

Проведение торгов по лоту запланировано на 9 августа 2022 года, а заявки будут принимать до 5 августа.