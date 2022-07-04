Екатеринбург, 4 июля, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Россия не видит себя без мощного флота, и потому будет развивать глубокую локализацию производства на своих верфях. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на главной стратегической сессии ИННОПРОМ.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Россия не видит себя без мощного флота: у нас должно быть сильное кораблестроение. Для этого на наших верфях предстоит провести глубокую локализацию производства по всем типам судов: от атомных ледоколов, газовозов, танкеров и контейнеровозов до речных трамвайчиков. Эта же задача относится и к судоремонтным», — заявил Мишустин.