Москва, , 15:46 — REGNUM Территория у посольства Великобритании в Москве получит название площадь Луганской Народной Республики. Об этом 4 июля сообщается на официальном портале мэрии столицы.

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Соответствующее решение было принято путем голосования жителей города на портале «Активный гражданин». Всего в опросе приняли участие 109 603 гражданина. Выбранный большинством вариант набрал 56,85% голосов.

«Другими вариантами в голосовании были территория вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком (его выбрали 10,64% проголосовавших), территория вдоль Большого Ржевского переулка вблизи примыкания улицы Малая Молчановка (13,78%). Также можно было доверить решение этого вопроса специалистам (этот вариант набрал 18,73% голосов)», — сказано в сообщении.

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