Екатеринбург, , 15:50 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2022» встретился с губернаором Свердловской области Евгением Куйвашевым, сообщили журналистам в пресс-службе правительства России.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

В рамках встречи обсуждались перспективы развития Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). По словам Мишустина, Свердловская область активно использует инфраструктурные бюджетные кредиты, часть средств которых направят на развитие самолётостроения в регионе.

В свою очередь, Евгений Куйвашев поблагодарил Михаила Мишустина за финансирование важнейших проектов для развития региона. Чиновник отметил, что такие вложения позволяют строить на заводе дополнительные мощности. Здесь планируется развернуть производство новых летательных аппаратов «Байкал» и расширить линейку производства Л-410.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург, где принимает участие в работе выставки «Иннопром».