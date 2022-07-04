Москва, , 15:47 — REGNUM В России существует ряд барьеров, которые мешают развитию коммерческой эксплуатации легких воздушных судов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 июля, об этом заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») в ходе круглого стола, посвященного снятию административных барьеров в сфере производства и коммерческой эксплуатации легких воздушных судов.

Владислав Даванков Пресс-служба партии «Новые люди»

По его словам, необходимо разрешить малым авиационным предприятиям такую форму юридического существования как «индивидуальный предприниматель».

«Он может нанимать несколько наемных сотрудников, в том числе пилотов и компания будет состоять до 10 человек и может вполне себе осуществляться в форме индивидуального предпринимателя, а не как сейчас обязательно открывать ООО», — сказал депутат.

Также Даванков предложил создать сеть учебных центров, в которых бы готовили пилотов на небольшие самолеты и разрешить коммерческие перевозки для воздушных судов менее 10 пассажиров.

«Делать это на основании данных оценки летной годности по ФАП №273», — добавил парламентарий.