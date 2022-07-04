Вашингтон, , 15:56 — REGNUM В День независимости, который в Белоруссии отмечается 3 июля, государственный секретарь США Энтони Блинкен выступил с заявлением, в котором он передал наилучшие пожелания «белорусам, где бы они ни находились». Заявление опубликовано на официальном сайте американского Госдепа.

Госдеп США

«В День независимости, несмотря на то, что это повод отпраздновать с трудом завоеванные свободы, белорусы по-прежнему не могут определять будущее своей страны или выражать свои взгляды, не опасаясь суровых репрессий», — говорится в сообщении.

Блинкен отметил, что второй год подряд многие белорусские семьи будут отмечать этот день в разлуке со своими близкими, поскольку «более 1200 политзаключенных томятся в неволе за попытки реализовать свободы, которые этот день должен символизировать».

«Соединëнные Штаты поддерживают белорусский народ, который надеется обрести настоящую независимость и демонстрирует большое мужество в стремлении к свободе и демократии», — подытожил Блинкен.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии 3 июля отпраздновали очередной День независимости, который приурочен к годовщине освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.