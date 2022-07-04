Вашингтон, 4 июля 2022, 15:56 — REGNUM В День независимости, который в Белоруссии отмечается 3 июля, государственный секретарь США Энтони Блинкен выступил с заявлением, в котором он передал наилучшие пожелания «белорусам, где бы они ни находились». Заявление опубликовано на официальном сайте американского Госдепа.

Госдеп США
Госдеп США

«В День независимости, несмотря на то, что это повод отпраздновать с трудом завоеванные свободы, белорусы по-прежнему не могут определять будущее своей страны или выражать свои взгляды, не опасаясь суровых репрессий», — говорится в сообщении.

Блинкен отметил, что второй год подряд многие белорусские семьи будут отмечать этот день в разлуке со своими близкими, поскольку «более 1200 политзаключенных томятся в неволе за попытки реализовать свободы, которые этот день должен символизировать».

«Соединëнные Штаты поддерживают белорусский народ, который надеется обрести настоящую независимость и демонстрирует большое мужество в стремлении к свободе и демократии», — подытожил Блинкен.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии 3 июля отпраздновали очередной День независимости, который приурочен к годовщине освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.